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07.12.2020 15:05

ПСБ запустил акцию "Зимний кешбэк" для розничных клиентов

ПСБ запустил акцию "Зимний кешбэк", который составит 10% от операций по картам банка розничных клиентов и действует как дополнительное вознаграждение к базовой программе лояльности ПСБ.

В акции смогут принять участие клиенты, которые в период с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке. При этом необходимо совершить покупки на сумму от 50 тысяч рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым, кредитным).

При сохранении суммы вклада по окончании акции клиент получит вознаграждение - в зависимости от размера вклада "зимний кешбэк" составит от 1000 до 5000 рублей. Вознаграждение будет выплачено на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего их можно будет перевести в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

"Зимний кешбэк" увеличивает выгоду вкладчиков. Также в декабре ПСБ повысил доходность действующих вкладов и накопительных счетов и запустил новый вклад "Зимнее чудо" с доходностью до 5,5% годовых.

"Наша задача - создать условия для того, чтобы клиентам было удобно и выгодно с банком, - рассказал директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев. - В преддверии Нового года люди начинают покупать подарки, готовятся к встрече праздника и планируют новогодние каникулы. Мы решили поощрить наших клиентов-вкладчиков, предложив им дополнительное вознаграждение при оплате покупок картами банка. Одновременно банк повысил и доходность вкладов и накопительных счетов, поскольку это по-прежнему самый востребованный, удобный и понятный инструмент сбережений для населения".

Акция "Зимний кешбэк" продлится с декабря по 31 января 2021 года.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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