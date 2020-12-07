Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли

Завтра президент будет заниматься вопросами развития железных дорог.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что в планах на завтра есть совещание по вопросам развития железнодорожной отрасли.

Напомним, что на этой неделе Владимир Путин встретится с членами правительства, проведет заседание Совета по правам человека, накануне Дня Конституции пообщается с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, а также примет участие в саммите Евразийского экономического союза в формате видеоконференции.