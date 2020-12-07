Киргизстанец покорил слушателей исполнением русского романса

Студент Киргизской национальной консерватории имени К. Молдобасанова Исламбек Кемелов получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей русского романса в Москве.

Финал "Романсиды-2020", как сообщили в представительстве Россотрудничества в КР, прошел в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Участие в нем приняли 12 певцов из России, Киргизии, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Гран-при конкурса был удостоен студент Уральской государственной консерватории имени М. Мусоргского Карлен Манукян.

Представлявший КР Исламбек Кемелов получил приз зрительских симпатий в результате онлайн-голосования. Киргизстанец прошел в финал конкурса после победы на "Среднеазиатской романсиаде" в номинации "Студенты и учащиеся".