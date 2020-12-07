После нападения на пограничников в Белгородской области завели дело

После инцидента на белгородском участке государственной границы с Украиной завели уголовное дело. Напомним, что 3 декабря наряд пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресек попытку нарушения госграницы со стороны сопредельного государства.

Как сообщили в СК РФ, три человека были вооружены, и в ответ на требование командира пограничного наряда остановиться начали стрелять.

Командир, чтобы защитить жизнь подчиненных, принял решение открыть ответный огонь. В результате перестрелки один из нарушителей был ликвидирован. При нем нашли автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения. Теперь все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, которое завели по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности).

В СК РФ сообщили, что в настоящее время следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели совершенного преступления.