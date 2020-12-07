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07.12.2020 16:55
Рубрика: Общество

Сенатор Александр Михайлов похоронен в Курске

Текст: Анна Скрипка (Курск)

На Северном кладбище в Курске похоронен сенатор, бывший глава региона Александр Михайлов. Прощание с ним состоялось в Знаменском соборе. Участие в траурной церемонии приняли коллеги Александра Михайлова по Совету Федерации, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, представители администрации области, жители региона.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что Александр Николаевич отдал общественной работе и государственной службе всю свою жизнь. Он напомнил, что Александр Михайлов был трижды избран депутатом Государственной Думы, а до перехода в Совет Федерации 18 лет руководил регионом.

- Во многом сегодняшнее состояние экономики - это заслуга Александра Николаевича и его команды, - отметил Роман Старовойт.

Напомним, что Александр Михайлов умер 4 декабря в возрасте 69 лет. Ему стало плохо во время приема граждан, однако работу сенатор прерывать не стал. Он завершил прием, а после умер в больнице. Медики причиной смерти назвали сердечный приступ.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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