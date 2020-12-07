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07.12.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

Онкодиспансер заплатит туляку 300 тысяч за непредоставление лекарств

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Суд заставил Тульский областной онкологический диспансер выплатить инвалиду компенсацию 300 тысяч рублей. По иску прокурора суд также заставил онкодиспансер обеспечить больного бесплатными лекарствами, сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Тульской области Ирина Бацейкина.

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Инвалид по онклогическому заболеванию обратился в надзорное ведомство, поскольку в Тульском областном онкологическом диспансере ему отказали предоставить бесплатно необходимый лекарственный препарат. Это является нарушением закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пояснили в прокуратуре. Человек был вынужден покупать дорогостоящий препарат на собственные средства.

По заявлению инвалида прокуратура провела проверку в этом госучреждении здравоохранения. Проверкой было установлено нарушение законодательства и ненадлежащее лекарственное обеспечение больного. От руководителя медучреждения потребовали обеспечить больного необходимым лекарственным препаратом в соответствии с показаниями. Только после этого онкобольной получил положенные по закону бесплатные лекарства.

Прокурор также через суд взыскал с онкодиспансера деньги, которые инвалид потратил на покупку необходимого препарата. Компенсация составила 300 тысяч рублей. Прокуратура будет следить за исполнением судебного решения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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