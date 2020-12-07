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07.12.2020 15:05
Рубрика: Общество

В Ярославле скончался 100-летний участник войны Сергей Рогожников

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Сергей Иванович Рогожников.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким фронтовика.

По словам главы региона, Сергей Иванович был смелым, мужественным и неравнодушным человеком. За время войны он был награжден многими медалями и орденами, перенес два ранения. В последние годы занимался общественной работой, помогал воспитывать новое поколение с любовью к родной стране, к ее истории и судьбе.

- Только в сентябре я поздравлял Сергея Ивановича с днем рождения. Не верится, что его больше не будет с нами. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава Вам, Сергей Иванович! - написал губернатор на своей странице в соцсети.

Сергей Рогожников родился 16 сентября 1920 года в городе Лысьва Пермской области. В Красную армию был призван осенью 1940 года, служил на Дальнем Востоке. В 1944 году после прохождения обучения в Казанском военно-политическом училище направлен в действующую армию, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии, окончательном разгроме фашистских войск на территории Германии. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги".

После войны служил в Приволжском, Московском военных округах, в ГДР. В Ярославле преподавал в высшем военном финансовом училище и педагогическом институте, читал лекции в различных организациях. 25 лет был заместителем председателя совета ветеранов Кировского района Ярославля и председателем секции ветеранов войны и военной службы, членом комиссии по патриотическому воспитанию молодежи.

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