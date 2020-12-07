Вильфанд предупредил о мощном антициклоне в европейской части России

Центр и юг европейской части России всю неделю будут находиться под влиянием мощного антициклона. В интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что такая погода не часто наблюдается в это время года.

"Неделя будет на удивление однообразной. Не будет никакой динамики. В дневное время много солнца. С чем это связано? Супермощный антициклон стоит над этой территорией", - подчеркнул синоптик, назвав причину аномальной погоды. "Антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад", - объяснил Вильфанд.

По его словам, снега до конца недели не ожидается. Сохранится малооблачная и морозная погода. Температура воздуха в Москве и области будет на два градуса ниже нормы, на юге европейской территории России - на семь градусов ниже нормы.