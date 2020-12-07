В Хабаровске осудили двух пособников террористов

К восьми и девяти годам лишения свободы приговорил 1-й Восточный окружной военный суд двух граждан России, финансировавших деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы УФСБ России по Хабаровскому краю, один из осужденных жил в Комсомольске-на-Амуре. В марте текущего года он, по указанию вербовщика, получил шенгенскую визу и купил билет во Францию, оттуда собирался отправиться в Сирию, чтобы начать активно участвовать в деятельности террористов. Но прежде, чем он успел уехать из Комсомольска, его задержали.

Его подельника поймали в Татарстане и оттуда этапировали в Хабаровский край, так как преступление он совершал там.

Оба фигуранта ответили в суде за финансирование террористической деятельности, а комсомольчанин также за покушении на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Первые два года они будут отбывать наказание в тюрьме, а после отправятся в колонию строго режима. Приговор вступил в силу.