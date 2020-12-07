В Приморье пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей на "инвестициях" в Сети

В Приморском крае у 68-летней жительницы поселка Штыково мошенники похитили полтора миллиона рублей, сообщается на сайте регионального УМВД.

Пенсионерка увидела в интернете информацию о возможности получения дохода от инвестиций банка. Она позвонила по указанному телефону и, следуя указаниям злоумышленника, установила на свой компьютер специальную программу.

На открытый женщиной под руководством мошенника электронный кошелек, она переводила различные суммы со всех имеющихся банковских счетов. Преступник имел к ее деньгам доступ и самостоятельно ими распоряжался.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.