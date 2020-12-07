Необходимость ношения масок для жителей Пензы подтвердил суд

Жителям Пензы и области все-таки придется носить маски в общественных местах. Такое решение вынес областной суд, отклонивший иск местной жительницы, пытавшей оспорить постановление регионального правительства. Женщина была убеждена, что постановление губернатора об обязательности ношения масок в общественных местах противоречит постановлению правительства РФ "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"​​​.

Областной суд указал истице, что никаких противоречий в документах нет, передает РИА Новости.

"Суд, выслушав мнения сторон, принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку постановление губернатора Пензенской области "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу", - прокомментировали в суде.

На 7 декабря в регионе подтверждены 21 437 случаев заражения COVID-19. Cкончался 261 человек (включая гражданина Казахстана), полностью выздоровели 18 217.