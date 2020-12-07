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07.12.2020 12:16

Саратовский технический университет приглашает на бесплатное обучение

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина приглашает на бесплатное обучение преподавателей высшей школы и представителей бизнес-организаций различных регионов Российской Федерации по программам повышения квалификации в рамках Федерального проекта "Новые возможности для каждого".
Фото: Пресс-служба Саратовского государственного технического университета Фото: Пресс-служба Саратовского государственного технического университета
Фото: Пресс-служба Саратовского государственного технического университета

Преподаватели высшей школы и представители бизнес-организаций различных регионов Российской Федерации смогут пройти обучение по программам дополнительного образования:

• "Технологии разработки веб-сайтов" (72 час) - программа разработана на основе профессионального стандарта "Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов";

• "Пользователь онлайн-ресурсов и услуг цифровой экономики" (72 часа) - программа разработана с учетом профессионального стандарта "Специалист по информационным ресурсам";

• "Технологии продвижения в социальных цифровых медиа" (72 часа) - программа разработана на основе профессионального стандарта "Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации";

• "Компьютерная графика и цифровой дизайн" (72 часа) - программа разработана на основе профессионального стандарта "Графический дизайнер";

• "Интернет-маркетинг" (72 часа) - программа разработана на основе профессионального стандарта "Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации".

Обучение проводится дистанционно. Для участия в образовательной программе необходимо зарегистрироваться на сайте СГТУ имени Ю.А. Гагарина по ссылке http://www.sstu.ru/obrazovanie/federalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/. После регистрации будут выданы логин и пароль для доступа к образовательным программам.

По окончании обучения будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Зарегистрироваться можно до 9 декабря 2020 года включительно.

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