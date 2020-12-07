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07.12.2020 15:20
Рубрика: Общество

В Перми скончалась болевшая COVID-19 ректор медуниверситета

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня на 68 году жизни скончалась заслуженный деятель науки РФ, ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера, профессор Ирина Корюкина, сообщает официальный сайт вуза.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Корюкина много лет осуществляла консультативную работу в медицинских организациях Пермского края и Перми, возглавляла ассоциацию детских врачей Пермского края, Пермское отделение Союза педиатров России. Руководила Пермской научной педиатрической школой, вела активную научную работу: подготовила 59 кандидатов медицинских наук, 19 докторов медицинских наук, опубликовала более 900 научных и учебно-методических работ.

Ирина Корюкина возглавила ПГМУ в 2005 году и проработала в должности ректора 15 лет.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пандемия коронавируса COVID-19

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