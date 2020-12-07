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07.12.2020 16:10
Рубрика: Происшествия

В Саранске без тепла остались 20 000 человек

Текст: Валентина Зотикова
Ремонтные бригады обнаружили место разрыва на теплотрассе, длина поврежденного участка - около 4 метров. Фото: Пресс-служба главы РМ Ремонтные бригады обнаружили место разрыва на теплотрассе, длина поврежденного участка - около 4 метров. Фото: Пресс-служба главы РМ
Ремонтные бригады обнаружили место разрыва на теплотрассе, длина поврежденного участка - около 4 метров. Фото: Пресс-служба главы РМ

Из-за коммунальной аварии в столице Мордовии без отопления остались около 20 000 человек. В жилом районе Химмаш от подачи тепла отключены 121 многоквартирный дом, 4 детских сада, 3 школы, поликлиника и шесть административных зданий.

Как сообщило в понедельник Главное управление МЧС по региону, ЧП случилось рано утром - в 6 часов 55 минут. В связи с дефектом магистрального трубопровода на пересечении улиц Косарева и Лихачева произошло отключение подачи тепла и горячей воды по улицам Татьяны Бибиной, Косарева, Лихачева, Пуркаева, Сущинского, Гожувской, Рузаевской, а также бульвару Эрьзи и проспекту 70 лет Октября.

В Иркутске из-за аварии без тепла остались 109 жилых домов

В результате без отопления остались 19 878 человек, в том числе 6904 ребенка.

Первоначально планировалось устранить аварию к 14 часам, однако этого не произошло. Ситуация обсуждалась на оперативном совещании, которое провел врио главы РМ Артем Здунов. Руководитель региона выехал на место происшествия.

- Городским властям совместно с руководством филиала "Мордовский" группы "Т Плюс" поручено в максимально сжатые сроки восстановить работу теплотрассы, - уточнили в пресс-службе главы РМ.

В Новосибирске около 100 домов и здание правительства остались без тепла

На данный момент ремонтные бригады обнаружили место разрыва на теплотрассе и приступили к ликвидации аварии. Длина поврежденного участка трубопровода - около 4 метров.

Следует отметить, что сегодня утром температура воздуха в Саранске опускалась до 17 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра фиксировал около 10 градусов мороза.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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