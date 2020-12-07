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07.12.2020 16:10
Рубрика: Общество

В Удмуртии заработают 60 пунктов вакцинации от COVID-19

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии в ближайшее время заработают 60 пунктов вакцинации от коронавируса. Они будут находиться в районных больницах и поликлиниках городов, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Людям будут ставить вакцину "Спутник V", которая хранится строго при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. Для нее в Республиканском центре вакцинопрофилактики уже появилась специальная морозильная камера, в которой постоянно держится температура минус 25 градусов. Забирать оттуда вакцину и развозить ее по другим населенным пунктам будут в специальных термоконтейнерах. Больницы их уже получили.

- Каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя: термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8-10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь. В больницах будет храниться примерно месячный запас вакцины, - сказала главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Сейчас в Удмуртии ожидают поставку 1299 доз вакцины. Их получат медработники, которые трудятся в "красных зонах". В январе 2021 года начнется массовая вакцинация остальных граждан. Записываться на нее не нужно, на прививку каждого пригласят терапевты.

По данным на 7 декабря в Удмуртии зарегистрировано 14829 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 190 за последние сутки. 11617 человек уже выздоровели, 244 умерли.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

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