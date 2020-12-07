Иркутская область реализуют Стратегию антинаркотической политики РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание региональной антинаркотической комиссии. Глава области напомнил, что 23 ноября президент РФ утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики страны на период до 2030 года.

- Для нас с вами это основной документ, в рамках которого мы должны выстроить свою работу. Согласно поручению Совета Безопасности до 26 декабря антинаркотические комиссии субъектов должны разработать перечень приоритетных направлений реализации Стратегии. Прошу всех включиться в работу по формированию перечня, направить свои предложения, в том числе, предусмотреть критерии и показатели состояния наркоситуации по годам, - поручил губернатор.

Глава региона сделал акцент на том, что одним из приоритетных направлений в реализации Стратегии на территории области должна стать профилактика употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними. Игорь Кобзев отметил, что весной и осенью текущего года во время перехода школ на дистанционное обучение в связи с режимом самоизоляции отмечен рост числа отравлений наркотиками среди детей. Всего зарегистрировано 11 таких случаев. Восемь из них - в Иркутске, в том числе один случай - с летальным исходом. Губернатор поручил администрации областного центра предпринять меры по усилению профилактики в школах и держать вопрос на постоянном контроле.

Именно с целью профилактики социально-негативных явлений среди молодежи в Иркутске открылась квест-комната "Демоны молодости: история одной зависимости". Этот проект разработан специалистом ОГКУ "Центр профилактики наркомании" Анастасией Поленовой и стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Деньги на его реализацию в размере 1,1 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.

- Борьба с наркоманией - это борьба за здоровое будущее молодого поколения, в которой просвещение является важным оружием. И мы, придерживаясь принципа "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", создали этот проект. Он позволит участникам целиком погрузиться в мир наркотического обмана, и, конечно же, найти из него правильный выход. За шесть месяцев нами с нуля создана квест-комната, и мы надеемся, что она станет новой вехой в профилактике социально-негативных явлений в регионе, - отметила руководитель Центра профилактики наркомании Олеся Шубкина.

Первыми участниками квеста стали члены антинаркотической комиссии в Иркутской области. Среди них Марина Горохова - помощник губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области, Ольга Носова - заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Иркутской области, Эльвира Тарбеева, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Иркутской области.

- В ходе квеста главное - это сделать правильный жизненный выбор, и выход тебе обеспечен. Думаю, молодежи это очень понравится - захватывающе и интересно. Наша задача не останавливаться на достигнутом, предлагать новые формы, - рассказала Марина Горохова.

Квест будут проходить школьники и студенты Приангарья, молодежь "группы риска". Главная задача организаторов - разъяснить последствия наркотической зависимости и оградить молодежь от пагубных привычек.

Директор ОГКУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции" Маргарита Галстян рассказала о практике работы в образовательных организациях области общественных антинаркотических постов. Сейчас они есть в 99,3 процентов школ. Профилактическая работа ведется как среди учащихся, так и среди родителей и педагогов. На 1 октября текущего года суммарно на учете постов состояло 1599 школьников, тестирование которых на употребление наркотических и психотропных веществ дало положительный результат.

- Такой выстроенной системы, как у нас в области, больше нет ни в одном регионе. Проблемы, конечно, есть. Но мы в рамках наркопостов ведем работу с правоохранительными органами, делаем сверки. Сотрудники приходят в образовательные организации - и когда их приглашают, и по своей инициативе, - сообщила Маргарита Галстян.

На заседании антинаркотической комиссии Игорь Кобзев вручил мэру Чунского района Николаю Хрычеву сертификат на получение экспертно-диагностического аппарата "Рефлеком". Территория стала победителем областного конкурса муниципальных целевых программ по профилактике наркомании.

Справка

Государственная антинаркотическая политика - это система стратегических приоритетов и мер, а также деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, общественных организаций и религиозных объединений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией.

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