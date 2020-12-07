На Алтае депутат убил бывшую жену и ее любовника

В Республике Алтай следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек в Майминском районе.

По данным следствия, трагедия произошла в селе Соузга в ночь с 4 на 5 декабря. Местный житель взял охотничье ружье и отправился к дому, в котором проживали его бывшая жена и ее новый сожитель. Он несколько раз выстрелил в них из ружья, а потом попытался совершить суицид.

- Потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщает СУ СК по Республике Алтай. - Злоумышленник был доставлен в республиканскую больницу.

В настоящее время за жизнь мужчины борются врачи. Известно, что он является сельским депутатом. Следователи выясняют подробности произошедшего.