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07.12.2020 11:32

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету - 2020"

Представители "Ростелекома", Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий назвали победителей VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету - 2020". Соревнование было организовано разработчиками программы "Азбука интернета", предназначенной для людей пожилого возраста.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Всего на конкурс было подано более 4600 заявок из 77 регионов России - и это даже больше, чем в прошлом году. 84 процента работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3 процента участников конкурса против 84,4 процента в 2019 году. Первое место в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" заняла Александра Афанасьева из Новосибирской области. В своей работе "Шагать в ногу со временем" она рассказала о том, как научилась пользоваться этим ресурсом и почему это для нее так важно как для председателя ветеранской организации Колыванского района Новосибирской области.

"Сегодня порталом госуслуг пользуюсь постоянно, обучила работе на портале всех членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций: через личный кабинет записываемся в поликлинику на прием к врачам, к специалистам пенсионного фонда, уточняем задолженности по налогам, даем оценку работе администрации района и органам социальной защиты", - написала Александра Афанасьева в конкурсной работе.

Волонтеры "Ростелекома" в Новосибирске в этом году заменили очное обучение в рамках "Азбуки интернета" на онлайн-мероприятия. На уроках они научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, общаться в друзьями через мессенджеры и находить обучающие курсы в сети. Особое внимание на занятиях уделили правилам кибербезопасности и защите персональных данных при покупках или оплате услуг в интернет-магазинах.

"Сибирские пенсионеры - активные и увлекающиеся люди, для которых ограничения в реальной жизни стали еще одной возможностью больше узнать о жизни виртуальной. В это непростое время онлайн-уроки заменили живое общение, поэтому даже летом наши курсы не уходили на каникулы. И теперь ученики умеют правильно вести себя в сети, грамотно оплачивают услуги онлайн и не боятся общаться в социальных сетях", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Все материалы конкурса размещены на портале "Азбука интернета" в разделе "Конкурсные работы", итоги будут опубликованы в разделе "Победители".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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