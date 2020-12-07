В Красноярске анализируют ход выполнения региональных и федеральных проектов

Красноярский край ныне принимает участие в 11 нацпроектах, реализует свои интересы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и имеет в работе 51 региональный проект. Вся эта деятельность направлена на достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

- В 2020 году на реализацию мероприятий, запланированных в рамках национальных проектов, в Красноярском крае инвестировано 27 миллиардов рублей. Они охватывают все жизненно важные сферы, требуют системной и хорошо организованной работы органов власти всех уровней. А расширить масштаб достигнутых результатов помогло активное участие краевого бюджета в софинансировании реализуемых проектов, - рассказала начальник управления проектной деятельности правительства Красноярского края Анна Гарнец.

По итогам реализации национальных проектов в Красноярском крае за девять месяцев из 167 результатов, ожидаемых от региональных проектов, определенных к достижению в 2020 году, 37 уже выполнены в полном объеме. По 92 проектам исполнение составляет свыше 50 процентов. Еще по 75-ти плановых значений планируется достичь до конца года.

Так, в рамках регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")", что связано с проектом "Культура", созданы три виртуальных концертных зала. В октябре в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование на оснащение еще одной модельной библиотеки в городе Боготоле. Ранее такая библиотека появилась в Дзержинском районе.

Также в контексте регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" поставлено 127 единиц оборудования из запланированных 136 единиц. Оставшееся оборудование, как сообщили в правительстве региона, будет закуплено до конца 2020 года. Шесть новых мобильных комплексов будет поставлено в населенные пункты края до конца года - согласно планам регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Два из них уже находятся в пункте назначения.

Нацпроект "Образование" даст возможность в нынешнем году оснастить детский технопарк "Кванториум" в Ачинске и IT-куб в Норильске. Завершается поставка оборудования в образовательные учреждения края для формирования на их базе "Точек роста" и внедрения в школах цифровой образовательной среды.

В 2020 году (национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") запланировано проведение работ на 253 километрах дорог регионального и 11 километрах - межмуниципального значения. Также предусмотрено возведение пяти новых объектов. Среди них: пешеходный переход через улицу Волочаевскую, автодороги в микрорайоне "Солнечный" и на проспекте Молодежный. Запланировано строительство улично-дорожной сети вокруг жилого района "Солонцы-2" Красноярска и созданиие линии наружного освещения на автодороге "Обход Лесосибирска" в Енисейском районе.

По итогам 10 месяцев в крае расселено 32,82 тысячи квадратных метров аварийного жилья, или 88 процентов от запланированного на 2019-2020 годы. Расселение ведется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

Далее - выполнение регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения производительности труда" и нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". За два года прошли переобучение и повысили квалификацию 994 жителя Красноярского края. Востребованность в услуге оказалась настолько высокой, что количество обученных жителей в два раза превысило плановое значение. Еще одним знаковым мероприятием проектов станет модернизация до конца года пилотного центра занятости в Ачинске.

Значительных результатов удалось добиться в достижении задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе. В частности, для расширения доступа бизнеса к финансовым ресурсам.По данным руководителя соответствующего регионального проекта края, на начало октября местным предпринимателям было выдано 158 микрозаймов на общую сумму 272,6 миллиона рублей.

Несмотря на ограничительные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в крае удалось продолжить реализацию мероприятий, включенных в региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" нацпроекта "Демография". При этом изменился формат их проведения - в дистанционном режиме, либо были сдвинуты сроки их реализации. В настоящее время ограничительные меры полностью не сняты, но обслуживание осуществляется преимущественно на дому. В дистанционном же формате осуществляется переподготовка и повышение квалификации лиц предпенсионного возраста, а также работников предприятий.

В дальнейшем темпы реализации национальных проектов в регионе будут только расти. Проектом бюджета Красноярского края в ближайшие три года на эти цели планируется направить более 64 миллиардов рублей. Средства пойдут как на продолжение уже находящихся в работе преобразований, так и на новые, реализация которых начнется в будущем году.