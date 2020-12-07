В Кузбассе вакцинацию от коронавируса планируют начать 9 декабря

В Кузбассе с 9 декабря готовы приступить к вакцинации граждан в возрасте от 18 до 60 лет от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Кемеровской области.

Регион получил тысячу доз вакцины "Спутник V". По словам заместителя губернатора Алексея Цигельника, в первую очередь прививку смогут поставить медицинские и социальные работники, педагоги и волонтеры. Поскольку основное условие для вакцинации отсутствие антител, всех желающих привиться сначала протестируют. Замгубернатора также сообщил, что в медицинских организациях региона подготовлены холодильные камеры, где можно разместить до тридцати тысяч флаконов. А на случай поставки больших партий зарезервировано промышленное холодильное оборудование.

Первая пробная партия вакцины в количестве пятнадцати доз, как сообщает ТАСС, поступила в Кузбасс в конце сентября. Ею были привиты медики-добровольцы. И один из них после первого этапа вакцинации заразился коронавирусом. Как объяснили в региональном минздраве, вакцина - двухфазная, и в полной мере иммунитет вырабатывается после второй прививки.

Также сейчас решается вопрос с поставкой в регион вакцины "Эпиваккорона", разработанной в центре "Вектор" в Новосибирске. Как только поступит новая партия доз, можно будет начать вакцинацию жителей Кузбасса старше 65 лет.

По официальным данным оперативного штаба на 7 декабря, в регионе насчитывается 22 176 случаев заражения коронавирусом, 179 из которых зарегистрированы за минувшие сутки. 18 580 заразившихся выздоровели, 403 скончались, 13095 находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.