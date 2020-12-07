В Томской области 31 декабря сделали выходным днем

В администрации Томской области сегодня приняли официальное распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на предшествующую ему субботу 26 декабря.

- 31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год и не два, - заявил глава региона Сергей Жвачкин. - Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года.

В прошлом году Жвачкин объяснял, что сделал 31 декабря выходным по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику.

Впрочем, распоряжение распространяется только на работников бюджетной сферы - "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул".

Глава региона также рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени.

- Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу, - отметил Сергей Жвачкин.