На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с двумя авто

В Новоселицком районе Ставропольского края при лобовом столкновении пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, авария произошла накануне вечером, на дороге Новоселицкое - Саблинское столкнулись два ВАЗ-2110.

- По предварительным данным, водитель одной из "десяток" выехал на встречную полосу и столкнулся с другим ВАЗ-2110. С травмами в больницу доставлены оба водителя, два пассажира первой машины и четыре пассажира второй, среди которых трое 16-летних студентов, - говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что вероятным виновником ДТП стал 44-летний житель Новоселицкого района, однако пока проводится проверка. Сейчас у обоих водителей взяли анализ крови, чтобы проверить их на состояние алкогольного опьянения.

К слову, в Ставропольском крае за минувшие выходные произошло 13 ДТП, 22 человека получили различные травмы, один погиб. Большое число аварий может быть связано с плохими погодными условиями: в регионе на выходных были заморозки, во многих районах наблюдался туман.