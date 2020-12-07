Оцифровка архивов ЗАГС завершена на 99 процентов

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что перевод в цифровой формат архива записей актов гражданского состояния и их передача в Единый государственный реестр завершена в России на 99 процентов.

"Мы заканчиваем эту работу, - сообщил министр агентству ТАСС. - На 11 часов сегодняшнего дня непереданными оставались 6 млн 400 тыс. записей из 525 миллионов, то есть чуть более 1 процента".

По его словам, в течение 8-10 дней эта работа будет закончена. "Чуть-чуть нас беспокоит ситуация в Дагестане. Но мы работаем в этом отношении. Руководство республики делает тоже все возможное, чтобы к 15 декабря эту работу завершить", - добавил глава ведомства.

Константин Чуйченко отметил, что это была грандиозная работа во всех регионах и, несмотря на пандемию коронавируса, удалось ее выполнить. В Федеральной налоговой службе - операторе Единого реестра - также был создан специальный штаб.

Напомним, оцифровка архивных записей, сделанных с 1926 года, проходит в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС - облачного реестра. Реестр является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Его создание поможет оказывать услуги через интернет, в частности через госуслуги. Полная оцифровка архивов актов гражданского состояния должна быть завершена до конца года. Минюст уже подготовил законопроект, делающий услуги ЗАГСов экстерриториальными. То есть оформить, например, развод можно будет не только по месту прописки.