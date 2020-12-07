В Ессентуках наградили медсестер, спасших коллегу от расправы

В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручмли медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщили "РГ" в понедельник в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел летом этого года. На работу к своей жене ворвался разъяренный муж с ножом в руках. Он напал на супругу и более 10 раз ударил ее холодным оружием. Но тут в кровавый инцидент вмешались сотрудницы медучреждения - Виктория Захаркина и Раиса Самойлова, которые буквально встали между нападавшим и жертвой, а после оттащили разъяренного мужчину от раненой.

- Вы совершили поистине героический поступок. Рискуя собственными жизнями, проявив решительность, смелость и силу духа, Вы, две хрупкие женщины, обезвредили мужчину с ножом и предотвратили совершаемую им расправу над беззащитной женщиной. Вы спасли жизнь своей коллеге, ставшей жертвой преступного посягательства, - обратился к медсестрам руководитель следственного управления СК по Ставрополью Игорь Иванов во время награждения.

Он также добавил, что поступок женщин должен стать примером для всех граждан, в особенности для молодого поколения.

А виновник нападения сейчас находится под стражей. На него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство").