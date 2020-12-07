"Белый снег" откроет XXVIII кинофестиваль "Окно в Европу"

Уникальность фестиваля "Окно в Европу" не только и не столько в том, что он проводится в Выборге, одном из самых интересных и непохожих на другие города страны, но и в том, что в его программу входят сразу несколько конкурсных программ: игрового, документального, анимационного кино, конкурсная программа короткометражных фильмов Ближнего зарубежья "Окно в Интернет", конкурс "Выборгский счет".

В конкурсной программе игрового кино представлено одиннадцать премьерных картин российских кинематографистов, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, а в анимационный - 33 короткометражных фильма.Всего в рамках фестиваля будет показано около 70 фильмов.

Откроется фестиваль премьерой фильма "Белый снег" - это новая работа режиссера Николая Хомерики. Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

В написании сценария принимал участие молодой белорусский драматург Андрей Курейчик, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Елки", "Движение вверх".

Основную часть картины удалось снять до начала карантина и закрытия в стране внешних и внутренних границ: Хомерики успел завершить съемки в Магадане буквально за пару дней до введения строгих ограничений. В столице были сняты детские годы Елены Вяльбе, зал российской делегации в Тронхейме.

Весь съемочный период глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты.

- Этот фильм на 95% состоит из моих воспоминаний, - говорит Елена Вяльбе. - Он о том, как все на самом деле было, поэтому наблюдая за съемочным процессом, я где-то улыбалась, где-то даже плакала.

Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе- внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет. Однако в отличие от Елены, до съемок юная актриса никогда не вставала на лыжи. Мать чемпионки сыграла Анна Уколова, причем в разные периоды жизни.

В последний момент к актерскому составу фильма присоединился актер Федор Добронравов, который сыграл дедушку маленькой Вяльбе. Изначально исполнителем этой роли должен быть лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимир Гостюхин, однако из-за закрытых границ белорусский актер не смог приехать в Россию.