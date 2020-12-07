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07.12.2020 14:18
Рубрика: Культура

Французское наследство эрмитажных котов может пойти на ремонт

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Наследство французского мецената, которое он оставил эрмитажным котам, могут потратить на ремонт. Как рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, окончательное решение о том, как распорядиться деньгами, еще не принято.

Фото: Оргкомитет шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа"
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- Коты и те, кто о них заботиться, сами решат, как расходовать эти деньги, - заявил Пиотровский на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа. - Может быть, это возможность улучшить обстановку в подвале, где они живут, сделать евроремонт вокруг котов.

Директор Эрмитажа отметил, что появление котов в Эрмитаже, среди всего прочего - воспитательная история. Хотя известно, что завела их в Зимнем дворце Екатерина Вторая, но количество хвостатых жителей существенно увеличилось в трудные 1990-е годы: "Люди стали выбрасывать животных на улицу, а мы подбирали". И поэтому решение французского благотворителя - не просто красивый жест.

- Наш французский друг сделал замечательный пиар и котам, и благотворительности, - считает Пиотровский. - Хотя они у нас и так не обделены, деньги дают и организации, и граждане.

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