В Петербурге девочка ранила себя из пистолета отца

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила травму, играя с газовым пистолетом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло 5 декабря в квартире. По предварительным данным, отец ребенка неосмотрительно оставил газовый пистолет в комнате на полке. Девочка заинтересовалась оружием, и в результате неосторожного обращения произошел выстрел. Результат - ожог роговицы глаза.

Пострадавшей оказана медицинская помощь. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Полиция Курортного района проводит проверку и устанавливает свое обстоятельства произошедшего.