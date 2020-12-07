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07.12.2020 15:58
Рубрика: Общество

Американские ученые предложили проверять на COVID-19 с помощью смартфона

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые университетов в Беркли и Сан-Франциско изобрели тестер, который может определить наличие коронавируса с помощью оптического устройства обычного смартфона. Оно совместимо со всеми выпускаемыми серийно гаджетами. Об этом сообщает научный журнал Cell.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По словам автора разработки, биоинженера из Беркли Дениэла Флетчера, достаточно взять обычный мазок из носоглотки, сфотографировать его и поднести к чувствительному датчику тестера. В нем находится флуоресцентный детектор, подсвечиваемый лазером.

Издание сообщает, что Флетчер с коллегами ранее разработал схожую методику экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции. Следуя тому же принципу, исследователи применили методику для определения коронавируса. Она базируется на технологии CRISPR-Cas. Рибонуклеиновая кислота РНК обнаруживается за счет связи с ферментом Cas13 напрямую, минуя сложную технологию определения ПЦР, применяемую сейчас в большинстве лабораторий мира, отмечается в публикации. Причем тест определяет не только наличие вируса SARS-CoV-2 в организме, но и его количественные характеристики.

Процесс такого тестирования занимает не более получаса, но пока проходит в два этапа. Однако ученые работают уже над одноэтапной проверкой.

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