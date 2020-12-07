Американские ученые предложили проверять на COVID-19 с помощью смартфона

Ученые университетов в Беркли и Сан-Франциско изобрели тестер, который может определить наличие коронавируса с помощью оптического устройства обычного смартфона. Оно совместимо со всеми выпускаемыми серийно гаджетами. Об этом сообщает научный журнал Cell.

По словам автора разработки, биоинженера из Беркли Дениэла Флетчера, достаточно взять обычный мазок из носоглотки, сфотографировать его и поднести к чувствительному датчику тестера. В нем находится флуоресцентный детектор, подсвечиваемый лазером.

Издание сообщает, что Флетчер с коллегами ранее разработал схожую методику экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции. Следуя тому же принципу, исследователи применили методику для определения коронавируса. Она базируется на технологии CRISPR-Cas. Рибонуклеиновая кислота РНК обнаруживается за счет связи с ферментом Cas13 напрямую, минуя сложную технологию определения ПЦР, применяемую сейчас в большинстве лабораторий мира, отмечается в публикации. Причем тест определяет не только наличие вируса SARS-CoV-2 в организме, но и его количественные характеристики.

Процесс такого тестирования занимает не более получаса, но пока проходит в два этапа. Однако ученые работают уже над одноэтапной проверкой.