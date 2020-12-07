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07.12.2020 17:54
Рубрика: Происшествия

На Кубани огласили приговор виновнику смертельного ДТП с мотоциклом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Крымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя станицы Нижнебаканской, обвиняемого по части в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани
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Из приговора суда следует, что 17 мая 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения на право управления мотоциклом на принадлежащем ему мотоцикле Stels 250 Enduro перевозил в качестве пассажира своего брата. Оба мужчины передвигались на транспортном средстве без защитных шлемов.

Пытаясь проехать по оборудованному пешеходному переходу, на 771-м километре пикет 2-й станции Баканская водитель кроссового мотоцикла врезался в первый вагон проходившего пассажирского электропоезда "Ласточка" сообщением Новороссийск - Ростов-на-Дону. В результате ДТП пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. С учетом раскаяния подсудимого, а также возмещения морального вреда потерпевшим суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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