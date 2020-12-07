В Астрахани ввели режим ЧС на мосту в аэропорт

Режим ЧС муниципального уровня объявили в Астрахани в границах моста, который соединяет центр города с районом Зацаревья, где проживает 40 тысяч человек и находится международный аэропорт.

Как сообщает пресс-служба администрации города, три балки шестого пролета требуют ремонта. Работы проведут под мостом, поэтому не потребуется дополнительного ограничения движения.

Как писала "РГ", в настоящее время полностью закрыто движение по мосту грузовиков, частично - пешеходов, скорость легковых авто ограничена до 20 километров в час, а с 22 ноября закрылась одна из четырех полос движения.

По информации мэрии, режим ЧС позволит ускорить проведение конкурсных процедур для выбора подрядной организации. Работы, как ожидается, начнутся в четверг, их планируют завершить к концу декабря.