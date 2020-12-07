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07.12.2020 11:43
Рубрика: Общество

Жителей Кубани предупредили о морозах до 10 градусов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В начале недели на территории Краснодарского края прогнозируют ухудшение погоды - усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также морозы до 10 градусов.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
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По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 7 декабря, в крае ожидается переменная облачность без осадков. Однако температура воздуха ночью опустится до -3…-8°, местами в северо-восточных районах края ожидается до -10°, днем в южной половине края 0…5°, в северной части края 0…-5°. На побережье Черного моря северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Особенно его порывы будут ощутимы на участке Анапа - Геленджик (12-17 м/с) и в Новороссийске (18-23 м/с).

В ближайшие несколько суток местами пройдет небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью будет держаться на отметке -1…-8 градусов, а ветер сохранит северо-восточное направление.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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