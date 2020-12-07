На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти больным COVID-19

Екатеринбургский горздрав проверит появившуюся в Сети и местных СМИ информацию о том, что якобы медработник одной из больниц пожелал смерти пациентам с коронавирусной инфекцией.

На обнародованной записи девушка расскаала, что ее бабушку госпитализировали с пневмонией и на 90 процентов пораженными легкими. Со слов пенсионерки, в реанимации медбрат заявил ей, что он бы "всем здесь сделал смертельный укол".

- Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры. Поскольку даже в ситуации высокой нагрузки, которая, безусловно, легла на плечи медиков, подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы, - цитирует РИА Новости оперативный штаб региона.

В Свердловской области, по данным на 7 декабря, выявлено еще 387 случаев COVID-19 (всего с начала пандемии - 49 009). Состояние 607 находящихся в больницах свердловчан тяжелое, 336 из них лечатся в реанимации, в том числе 222 - на аппаратах ИВЛ. Выписано за сутки 388 человек, а всего врачи вылечили 41 258 пациентов. На понедельник в области было зарегистрировано 13 случаев смерти от коронавируса (общее число летальных исходов - 1118).