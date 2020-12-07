Рядом с базой ВМФ Турции обнаружен пиратский фрегат XVIII века

В Эгейском море около турецкой военно-морской базы Фоса обнаружен затонувший фрегат XVIII века. Корабль удалось найти с помощью гидролокатора и дистанционно управляемого подводного робота.

Как сообщает издание Hurriyet Daily News, на затонувшем корабле, обнаруженном на глубине почти 55 метров, найдено около 20 железных и бронзовых орудий, множество пушечных ядер и обломков парусного снаряжения. На морском дне также находятся деревянные части корпуса судна и посуда итальянского типа. Некоторые тарелки и кувшины удалось поднять на поверхность и доставить Бодрумский музей подводной археологии.

Инженер-геофизик из исследовательской группы Гарун Оздаш заявил: судя по сохранившимся частям корпуса, корабль имел длину 35-40 метров. Ученые пока не определили национальную принадлежность военного судна, и полагают, что затопленный фрегат мог воевать под пиратским флагом. Хотя в этом регионе историками не зафиксированы морские войны.

"Находка предоставит нам очень подробную информацию о повседневной жизни матросов, технологиях судостроения и использования боеприпасов", - сказал Оздаш.

Историки отметили, что рядом с побережьем провинции Измир найдено уже пять затонувших в древности кораблей.

Справка "РГ"

Порт Фоса или по-гречески Фоча был важной военно-морской базой Османской империи, так как находился в нескольких километрах от главной турецкой судоверфи древности в городе Измир. Сейчас в городе базируется бригада морской пехоты Турции и отряд подводных диверсантов.