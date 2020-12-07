Россия испытала в Сирии дроны-камикадзе

В ходе боевых действий в Сирии прошли испытания ударных беспилотников концерна "Калашников".

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали, они достаточно эффективные, несмотря на невысокую мощность. Министерство обороны РФ уже приобретает не только разведывательные, но и боевые БПЛА.

Как напоминает "Интерфакс", концерн "Калашников" в прошлом году представил разработанные его дочерней компанией дроны-камикадзе КУБ-БЛА и "Ланцет". По сути, данные аппараты являются снарядами, которые летят в дистанционно управляемом режиме над полем боя и взрываются, достигнув объекта противника.

Так, КУБ-БЛА несет полезную нагрузку около трех килограммов, может лететь до 30 минут со скоростью 80-130 километров в час и способен поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности.

"Ланцет" имеет две версии: "Ланцет-1" массой пять килограммов несет один килограмм полезной нагрузки и поражает цели в радиусе до 40 километров, "Ланцет-3" берет груз три килограмма при общей массе в 12 килограммов. Разработчик называет аппараты "интеллектуальным многозадачным оружием, способным самостоятельно находить и уничтожать заданную цель". "Ланцет-3" в отличие от КУБ-БЛА обладает телевизионным каналом наведения, благодаря которому не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с объектом поражения. Также он обходится без спутниковой навигации, поскольку определяет координаты по разным источникам и объектам. Таким образом, беспилотник может наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры.

Чемезов также сообщил, что в России испытываются и другие беспилотные аппараты.

- Если говорить про создание средних беспилотников, то также можно вспомнить БПЛА "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию, - сказал глава "Ростеха", добавив, что, как только поступит на них заказ от Минобороны РФ, начнется серийный выпуск.

Беспилотник самолетного типа "Корсар" разработан рыбинским КБ "Луч" и предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов, а также поражения объектов противника. Аппарат может развивать скорость до 150 километров в час, продолжительность полета составляет до 10 часов, максимальная высота - шесть километров, а радиус действия - более 160 километров.

В закрытом режиме "Корсар" был представлен на форуме "Армия" в 2015 году, широкой общественности его впервые продемонстрировали на параде Победы в 2018 году.