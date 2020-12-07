Россия испытала в Сирии дроны-камикадзе

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали, они достаточно эффективные, несмотря на невысокую мощность. Министерство обороны РФ уже приобретает не только разведывательные, но и боевые БПЛА.
Как напоминает "Интерфакс", концерн "Калашников" в прошлом году представил разработанные его дочерней компанией дроны-камикадзе КУБ-БЛА и "Ланцет". По сути, данные аппараты являются снарядами, которые летят в дистанционно управляемом режиме над полем боя и взрываются, достигнув объекта противника.
Так, КУБ-БЛА несет полезную нагрузку около трех килограммов, может лететь до 30 минут со скоростью 80-130 километров в час и способен поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности.
"Ланцет" имеет две версии: "Ланцет-1" массой пять килограммов несет один килограмм полезной нагрузки и поражает цели в радиусе до 40 километров, "Ланцет-3" берет груз три килограмма при общей массе в 12 килограммов. Разработчик называет аппараты "интеллектуальным многозадачным оружием, способным самостоятельно находить и уничтожать заданную цель". "Ланцет-3" в отличие от КУБ-БЛА обладает телевизионным каналом наведения, благодаря которому не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с объектом поражения. Также он обходится без спутниковой навигации, поскольку определяет координаты по разным источникам и объектам. Таким образом, беспилотник может наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры.
Чемезов также сообщил, что в России испытываются и другие беспилотные аппараты.
- Если говорить про создание средних беспилотников, то также можно вспомнить БПЛА "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию, - сказал глава "Ростеха", добавив, что, как только поступит на них заказ от Минобороны РФ, начнется серийный выпуск.
Беспилотник самолетного типа "Корсар" разработан рыбинским КБ "Луч" и предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов, а также поражения объектов противника. Аппарат может развивать скорость до 150 километров в час, продолжительность полета составляет до 10 часов, максимальная высота - шесть километров, а радиус действия - более 160 километров.
В закрытом режиме "Корсар" был представлен на форуме "Армия" в 2015 году, широкой общественности его впервые продемонстрировали на параде Победы в 2018 году.