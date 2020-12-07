СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире

По обнародованным в понедельник данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), военная индустрия планеты находится на подъеме. Обороты только 25 крупнейших производителей оружия в 2019 году выросли на 8,5 процента по сравнению с годом предыдущим и составили 361 миллиард долларов (около 300 миллиардов евро).

Впереди всех США: на 12 американских компаний, включенных в отчет СИПРИ, приходится 61 процент мирового оборота.

На втором месте с 16 процентами идет Китай. Четыре здешних оборонных предприятия, пишет немецкая газета "Die Welt", за год увеличили свое производство на 4,8 процента. По словам сотрудника СИПРИ Нан Тьяна, китайская оборонная промышленность оружие практически не экспортирует. В основном она работает над модернизацией уже имеющегося у Народной освободительной армии страны.

На долю занимающей третье место России приходится 3,9 процента от мирового оборота торговли оружием. Такое отставание, по мнению "Die Welt", вызвано скорее всего санкциями, наложенными на нашу страну. И наконец, на шесть крупнейших западноевропейских производителей оружия приходится 18 процентов мирового оборота.

Бурный рост расходов на вооружения, считают специалисты СИПРИ, вызван в первую очередь напряженностью, которая ныне наблюдается на мировой арене, а также резком росте продаж оружия внутри США.