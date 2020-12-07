Трансмашхолдинг будет обслуживать поезда в Германии

Международное подразделение российского производителя рельсовой техники АО "Трансмашхолдинг" - TMH International - займется техобслуживанием электропоездов Siemens и Stadler немецкого частного железнодорожного перевозчика Go Ahead Bavaria. Контракт на сумму 250 млн евро рассчитан на 12 лет, а обслуживание первых поездов начнется уже через год - в декабре 2021 года.

Международный проект ТМХ будет реализован в Баварии, известной как домашний регион знаменитых немецких автопроизводителей, разработчиков информационных систем и производителей компонентов и решений для железнодорожного транспорта.

Go Ahead Bavaria будет перевозить пассажиров на территории федеральных земель Бавария и Баден-Вюртемберг с декабря 2021 по декабрь 2034 года. У компании уже имеется парк из 78 электропоездов (280 вагонов производства Siemens и Stadler), за состоянием которых и будут следить специалисты TMH International. В их обязанности войдут техобслуживание, а также мелкий и капитальный ремонт. Все проводимые работы будут строго соответствовать европейским нормам и требованиям. Для того, чтобы организовать их исполнение, в муниципалитете Лангвайд будет с нуля построено современное депо.

Go Ahead уже согласовал строительство с местными властями и передал соответствующую территорию в управление TMH International.

"Наша философия международной экспансии предполагает максимально тесное сотрудничество с заказчиком на его территории - приятно, что именно такой подход, вместе с гибкостью и опытом нашей международной команды, оказался решающим фактором в выигрыше этого контракта", - отметил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

В рамках своей международной деятельности ТМХ не только берет на себя обслуживание поездов, но и активно поставляет технику собственного производства за рубеж. Так, с декабря 2019 по март 2020 года 46 вагонокомплектов поездов дальнего следования были направлены в Казахстан для последующей сборки на местном предприятии. В феврале текущего года сотрудничество расширили и в республику до конца года, в общей сложности, будет отправлена еще сотня таких вагонокомплектов.

Техника ТМХ также работает в Египте - по контракту на поставку 1300 пассажирских вагонов для нужд национального железнодорожного перевозчика общей стоимостью более миллиарда евро, подписанному в 2018 году, на данный момент поставлено более 150 вагонов производства Тверского вагоностроительного завод (входит в ТМХ). Темпы поставок высоки: заказчик получает по 35 вагонов ежемесячно - более одного вагона в день. Из них каждый месяц формируются по три новых поезда.

До 2023 года компания поставит 12 поездов метро для метрополитена Баку (Азербайджан), пять составов метро уже переданы в метрополитен Ташкента (Узбекистан). В целом, вагоны метро ТМХ используются в 19 метрополитенах 11 стран мира.

У компании есть и опыт капитального ремонта техники. В течение трех лет специалисты дочерней структуры ТМХ "Метровагонмаш" переоборудовали 222 вагона для метро Будапешта. Уже заключено соглашение на капитальный ремонт и модернизацию вагонов метрополитена Софии, всего по условиям договора планируется ремонт до 40 вагонов.

Крупным заказчиком компании выступает и Москва, которая сегодня вслед за Лондоном, Парижем и Берлином, развивает свою систему так называемого наземного метро - Московские центральные диаметры.

"МЦД эталонно вписывается в общемировую тенденцию создания железнодорожного городского транспорта. Это вполне логично, если железнодорожные пути, построенные для перевозки сырья и продукции предприятий еще в индустриальную эпоху, используют теперь для перевозки пассажиров. И опыт МЦД вполне может быть использован. Проработки таких проектов есть в Новосибирске, Красноярске, Краснодаре. Города-миллионники пристально следят за опытом МЦД. Минск и Киев тоже идут по этому пути", - поясняет директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Для двух первых линий МЦД Москва закупила поезда "Иволга" производства Тверского вагоностроительного завода. Этот поезд построен как единый бестамбурный состав: по нему можно пройти из вагона в вагон по всей длине. При этом имеется множество поручней на разных уровнях, USB-разъемы, Wi-Fi, места для крепления велосипедов, просторные туалеты. Двери широкие - 1400 мм, а входы в головные вагоны оборудованы аппарелями, что позволяет въехать в поезд на инвалидном кресле.

"Пассажиры воспринимают "Иволгу" позитивно, поскольку это комфортный современный поезд. В нем созданы условия не только для поездки на большие расстояния, но и для тех, кому надо проехать несколько станций. Не нужно проходить через тамбуры, поскольку вместо них в "Иволгах" - комфортное открытое пространство", - отмечает заместитель директора научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" Российской открытой академии транспорта Александр Чекмарев.

Сегодня в условиях пандемии на МЦД регулярно проводят дезинфекцию контактных поверхностей на станциях и в поездах. Безопасность в "Иволге" повышается и за счет работы установок обеззараживания воздуха, встроенных в систему вентиляции. Благодаря мощным бактерицидным ультрафиолетовым лампам, установки инактивируют все микробы и вирусы. В каждом вагоне поезда по две такие установки, еще одна - в кабине машиниста.