В Японии начались совместные с США командно-штабные учения

Американо-японские командно-штабные учения "Ямасакура" стартовали в понедельник на военной базе в городе Кумамото на юго-западном острове Кюсю. По данным агентства Kyodo, они продлятся до 15 декабря.

Конкретный сценарий учений не разглашается. Известно, что на компьютерах разыгрывается отражение комплексного нападения со стороны воображаемого противника. Как правило, это включает меры против вражеского десанта, массированных диверсионных действий в крупных городах, кибернетическую и электронную войну, пишет ТАСС.

В тренировках задействованы объекты на других японских островах, включая Окинаву. К учениям привлечены около четырех тысяч японских военнослужащих и около тысячи американцев. Отмечается, что число участников было сокращено из-за пандемии коронавируса.

Учения "Ямасакура" регулярно проводятся с 1982 года. Ранее в них участвовали также наблюдатели от вооруженных сил Австралии и Канады.