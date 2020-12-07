В Киргизии впервые за два месяца выявили менее 300 новых случаев COVID-19

В Киргизии за прошедшие сутки выявили менее 300 новых случаев COVID-19. Как отметили в минздраве КР, это произошло впервые за два последних месяца.

По данным ведомства, на утро 7 декабря в республике зарегистрировали 293 заболевших коронавирусом. Больше всего в Бишкеке - 121 случай.

При этом выздоровело 407 человек, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, - двое.

C 1 декабря в Бишкеке возобновилась деятельность кинотеатров, фудкортов и компьютерных клубов. Как рассказали в мэрии столицы, рестарт работы увеселительных заведений и точек общественного питания стал возможен после стабилизации ситуации с распространением коронавируса в городе.