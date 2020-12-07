Врач назвала способы профилактики рака кожи

После достижения 18-летнего возраста люди должны начинать следить за изменениями новообразований на коже. Такое мнение высказала врач-косметолог Наталия Гайдаш.

По ее словам, если родинки начинают увеличиваться или менять форму, необходимо обязательно пройти консультацию у дерматолога и онколога. Без исследования нельзя убирать никакие новообразования и пятна.

- Это касается родинок, бородавок и даже пигментных пятен. Меня иной раз пугает смелость коллег, которые берутся убирать любые пигментные нарушения на коже. Пятно может быть просто последствием воздействия солнца или гормонального сбоя, а может быть началом меланомы. Врач должен уметь разбираться и понимать, можно ли делать человеку пилинг или лучше отправить его на биопсию, - цитирует доктора "Вечерняя Москва".

Кроме того, косметолог негативно высказалась о загаре под ультрафиолетом. Альтернативой может служить автозагар, который не является инициатором роста опухолей. Правда, применять его можно тем, у кого нет аллергии.

Врач призвала проверять вызывающие беспокойство родинки и избегать солнца - это лучшая профилактика меланомы. По словам Гайдаш, это крайне важно, поскольку рак кожи в последние годы существенно "помолодел".