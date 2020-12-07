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Вышел трейлер драмы "Раскопки" с Кэри Маллиган и Рэйфом Файнсом

Новости
    07.12.2020, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер драмы "Раскопки" (The Dig), главные роли в которой сыграли номинанты премии "Оскар" Кэри Маллиган ("Драйв", "Великий Гэтсби") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент"), а также звезда давешнего ремейка "Ребекки" Лили Джеймс.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе сценария ленты - реальная история: перед началом Второй мировой богатая вдова Эдит Претти нанимает археолога-любителя для раскопок на территории поместья, подозревая, что в ее земле сокрыты сокровища. В результате - историческое открытие. Которое резонирует с надвигающимися событиями.

Режиссер - Саймон Стоун ("Дочь", "Травиата").

Картина станет доступной в каталоге сервиса с 29 января.

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