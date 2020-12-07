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Вышел трейлер эротического триллера с Хилари Суэнк "Фаталь"

Новости
    07.12.2020, 12:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Для всех энтузиастов "Основного инстинкта" и "Рокового влечения" (того, что с Майклом Дугласом и Глен Клоуз) - на YouTube обнародован трейлер триллера "Фаталь" (Fatale).

Фото: kinopoisk.ru
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Дважды лауреат премии "Оскар" Хилари Суэнк играет здесь полицейского детектива Валери Куинлан, которая втягивает преуспевающего спортивного агента Деррика (Майкл Или, "Двойной форсаж", "Блудливая Калифорния") в опасные игры.

После проведенной с коварной Валери бурной ночи идеальная жизнь бедняги неуклонно катится в ад. Парень судорожно пытается выпутаться, но в итоге вязнет еще плотнее.

Режиссер - Деон Тейлор ("Сказки на ночь", "Дом по соседству"). Сценарист - номинант "Золотой малины" Дэвид Локери ("Пассажир 57", "Денежный поезд").

Премьера - 18 декабря

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