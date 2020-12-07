YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

Огромное сообщество YouTube, которое насчитывает уже больше двух миллиардов пользователей и 77 процентов жителей России, составило свой рейтинг самых популярных видео этого очень непростого и необычного уходящего 2020 года.

"Новые звезды и хорошо известные блогеры создавали запоминающиеся видео, а пользователи отвечали им взаимностью - около миллиарда просмотров ежедневно по всему миру", - написала в официальном блоге Google Россия менеджер по связям с общественностью Светлана Анурова.

Наибольшее внимание зрителей по традиции привлекает развлекательный контент. Лидером по количеству просмотров стало шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. В десятку также попали программа "Вечерний Ургант", гостем которой стал рэп-исполнитель MORGENSHTERN, интервью с комиком Алексеем Щербаковым и выпуск "Камеди Клаб".

Лидером рейтинга музыкальных видео стала группа Little Big. "Ребята, к сожалению, так и не попали на Евровидение в этом году, но зато попали в наш рейтинг… трижды, заняв первое, второе и девятое места", - отметила Аунрова. Третью и четвертую строчки заняла Клава Кока с клипами на песни "Покинула чат" и "Краш" (вместе с Niletto). Также пользователи проголосовали просмотрами за рэпера MORGENSHTERN и группу Dabro.

Среди креаторов 2020 года, набравших самое большое количество подписчиков в этом году, популярные креаторы, комики, обзорщики и тиктокеры. В тройке лидеров "А4", "ГЛЕНТ" и "Mamix?". Кстати, последние двое получили также почетное звание "прорыв года".