Новости

В Москве проходит неделя лучших народных художественных промыслов 22:01
В Иране задержали организаторов убийства физика Фахризаде 22:00
Во Франции прокуратура просит приговорить Николя Саркози к 4 годам тюрьмы 21:41
Поставки вакцины от COVID-19 во все регионы начнется после 10 декабря 21:26
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 19 674 военнослужащих 21:05
Подписан закон о гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию в ЕАЭС 20:53
Фургала проверят на причастность к мошенничеству на "Амурстали" 20:36
Назван самый дорогой тур по России по программе кешбэка 20:19
В МИД России обеспокоены великоалбанскими проявлениями на Балканах 20:17
Стартовал третий сезон Всероссийского литературного конкурса "Класс!" 20:14
Российские космонавты будут привиты вакциной от коронавируса "Cпутник V" 20:01
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Боруссией" 19:46
Песков назвал условие производства "Спутник V" на Украине 19:11
Эксперт: Детсады при вузах не должны облагаться налогами 19:07
Набиуллина снова вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира 19:03
В Ленобласти ввели новые ограничения на новогодние праздники 18:59
Геологи обнаружили новый супервулкан 18:49
Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах 18:41
Гинцбург разрешил выпить шампанского после вакцинации от COVID-19 18:15
Астрономы сообщили об открытии двух юных планетных систем 17:50
В России появилась подписка на Android-приложения Google Play Pass 17:49
В Подмосковье в лесу погиб заслуженный врач Вадим Розенталь 17:27
Клеща можно распознать в домашних условиях 17:20
Корону и драгоценности нашли в усыпальнице принцессы Силла 17:12
В Москве на закупку препаратов от COVID-19 выделили дополнительные деньги 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд пообещал запоминающийся декабрь
Вильфанд пообещал запоминающийся декабрь
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать информацию об учениках
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
08.12.2020 20:36
Рубрика: Происшествия

Фургала проверят на причастность к мошенничеству на "Амурстали"

Текст: Наталья Козлова

В уголовном деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды. Об этом заявил "Коммерсанту" заместитель председателя СК РФ Ростислав Рассохов. По его словам, в СК планируют в скором времени предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Хабаровскому экс-губернатору Фургалу продлен арест до 9 марта

Также Рассохов уточнил, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь". Пока Сергею Фургалу в связи с выявленными там хищениями обвинение не предъявлялось, "однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием".

По словам Рассохова, супруга Фургала была совладельцем этого предприятия.

"По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых. Двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием. Все они были арестованы судом", - подчеркнул зампредседателя СК.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Главное сегодня

Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
Госдума поддержала проект о праве полиции вскрывать авто и оцеплять улицы
Президент России подписал закон о правилах удаленной работы
Скончался последний министр обороны СССР маршал Шапошников
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку