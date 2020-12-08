Фургала проверят на причастность к мошенничеству на "Амурстали"

В уголовном деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды. Об этом заявил "Коммерсанту" заместитель председателя СК РФ Ростислав Рассохов. По его словам, в СК планируют в скором времени предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство.

Также Рассохов уточнил, что Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь". Пока Сергею Фургалу в связи с выявленными там хищениями обвинение не предъявлялось, "однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на "Амурстали" проверяется следствием".

По словам Рассохова, супруга Фургала была совладельцем этого предприятия.

"По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых. Двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием. Все они были арестованы судом", - подчеркнул зампредседателя СК.