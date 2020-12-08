Предъявлены обвинения экс-советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову

Следственный комитет предъявил обвинения бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову. Об этом рассказала "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ -"покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Фамилию желающего за деньги занять высокий пост в СК не называют. По версии следствия, советник руководителя Федерального агентства по рыболовству, получив информацию о желании этого потерпевшего занять руководящую должность "во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ", нашел соучастников и "вступил с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств последнего в сумме не менее 7 млн долларов". Иванова подчеркнула - Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться назначения.

- При передаче первой части денежных средств в размере 300 тыс. долларов, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, соучастники были задержаны, - уточнила представитель ведомства.

В апреле 2018 года четверо соучастников были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось уехать на Кипр.

В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.

- Следствие намерено в ближайшее время завершить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в надзорное ведомство, - сказала Иванова.