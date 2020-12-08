Предъявлены обвинения экс-советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ -"покушение на мошенничество в особо крупном размере".
Фамилию желающего за деньги занять высокий пост в СК не называют. По версии следствия, советник руководителя Федерального агентства по рыболовству, получив информацию о желании этого потерпевшего занять руководящую должность "во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ", нашел соучастников и "вступил с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств последнего в сумме не менее 7 млн долларов". Иванова подчеркнула - Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться назначения.
- При передаче первой части денежных средств в размере 300 тыс. долларов, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, соучастники были задержаны, - уточнила представитель ведомства.
В апреле 2018 года четверо соучастников были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось уехать на Кипр.
В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.
- Следствие намерено в ближайшее время завершить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в надзорное ведомство, - сказала Иванова.