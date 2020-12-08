Предъявлены обвинения экс-советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову

Новости

Дальневосточную ипотеку оформили более 13 тысяч человек 12:00
На Урале 14 человек осудили за кражу нефти на 128 миллионов рублей 11:59
МИД РФ: Союзное государство успешно справляется с вызовами современности 11:47
В Бурятии задержали зампреда правительства по экономическому развитию 11:43
Меркель попросили признать провал санкционной политики против России 11:40
Ученые нашли вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле 11:37
Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники 11:25
В Магаданской области не согласились с рейтингом вредных привычек 11:22
Мишустин поручил регионам отчитаться о готовности к вакцинации 11:21
Режиссер "Хода королевы" экранизирует роман Набокова "Камера обскура" 11:21
Литовские стрелки вышли на борьбу с коронавирусом на улицы Вильнюса 11:12
Видео: гладкоствольный карабин сравнили с нарезным 11:07
В КБР туристов обязали носить маски на канатных дорогах 10:43
Мэттью Вон снимет еще семь фильмов во вселенной Kingsman 10:33
В "Яндекс.Картах" появился навигатор для автомобилистов 10:19
Бари Алибасова выписали из больницы 10:15
Почти три тысячи военных вертолетов Ми-8/17 эксплуатируют в мире 10:13
Рената Литвинова заразилась коронавирусом 10:10
Процесс по делу задержавших Голунова полицейских начнется 14 декабря 09:45
Индия может начать строить новейшие российские тральщики 09:44
Латвия, Эстония и Литва расформировали совместный батальон 09:43
Задержанные в Турции российские журналисты вернулись в Москву 09:33
Шведский бизнесмен заявил, что "Крым всегда принадлежал России" 09:24
Мишустин направил 927 млн на помощь аграриям 09:18
Водоемы и зоны отдыха Москвы подготовили к зимнему сезону 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Рособрнадзор запустил навигатор для подготовки к ЕГЭ
Рособрнадзор запустил навигатор для подготовки к ЕГЭ
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
08.12.2020 11:55
Рубрика: Происшествия

Предъявлены обвинения экс-советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет предъявил обвинения бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову. Об этом рассказала "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ -"покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Фото: istock
Известную телеведущую Елену Дмитриеву обвинили в мошенничестве

Фамилию желающего за деньги занять высокий пост в СК не называют. По версии следствия, советник руководителя Федерального агентства по рыболовству, получив информацию о желании этого потерпевшего занять руководящую должность "во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ", нашел соучастников и "вступил с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств последнего в сумме не менее 7 млн долларов". Иванова подчеркнула - Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться назначения.

- При передаче первой части денежных средств в размере 300 тыс. долларов, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, соучастники были задержаны, - уточнила представитель ведомства.

В апреле 2018 года четверо соучастников были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось уехать на Кипр.

В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.

- Следствие намерено в ближайшее время завершить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в надзорное ведомство, - сказала Иванова.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

В каких российских регионах 31 декабря объявили выходным
Задержанные в Турции российские журналисты вернулись в Москву
Число пострадавших в астраханском бассейне выросло до 32 человек
Меркель попросили признать провал санкционной политики против России
Эксперт разъяснил основные запреты для владельцев жилья в 2021 году
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку