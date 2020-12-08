Полиция Приморья проверит видео с избиением школьницы

В поселке Заводской Приморского края 13-летняя школьница избила одноклассницу. Видео инцидента накануне было размещено в социальных сетях.

Как сообщает администрация Артемовского городского округа, конфликт между девочками начался из-за оскорбления на уроках.

Уполномоченная по правам ребенка в крае Ольга Романова уже встретилась с руководством школы и поручила организовать совместное занятие на тему буллинга. К беседе с детьми привлекли молодого педагога, которая, по мнению специалистов, сможет быстрее найти общий язык и понимание с учениками.

В свою очередь, УМВД по региону уже проводит проверку по видео и устанавливает все обстоятельства происшествия.