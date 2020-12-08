В Бурятии задержали зампреда правительства по экономическому развитию

Заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина задержали во вторник сотрудники ФСБ.

Чиновника подозревают в совершении экономического преступления на предыдущем месте работы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства республики. В его кабинете провели обыск.

Отмечается, что Мишенин был генеральным директором Новосибирского авиаремонтного завода. В 2015 года назначен министром промышленности и торговли Бурятии. Нынешнюю должность занимает с марта 2019 года.