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08.12.2020 11:43
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали зампреда правительства по экономическому развитию

Текст: Артем Красиков

Заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина задержали во вторник сотрудники ФСБ.

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Чиновника подозревают в совершении экономического преступления на предыдущем месте работы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства республики. В его кабинете провели обыск.

Отмечается, что Мишенин был генеральным директором Новосибирского авиаремонтного завода. В 2015 года назначен министром промышленности и торговли Бурятии. Нынешнюю должность занимает с марта 2019 года.

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