Во Владивостоке загорелся ангар с катером и два автомобиля

Во вторник 8 декабря в 13:04 по местному времени на пульт пожарной охраны Владивостока поступил сигнал о сильном задымлении районе улицы 3-я Строительная.

Как сообщает пресс-служба Главка МЧС РФ по Приморскому краю, через 10 минут на место прибыли пожарные расчеты.

Горел ангар с катером на крыше, кровля обрушилась, к тому же огонь перекинулся на два стоящих рядом автомобиля. Одна машина полностью сгорела.

В 13-52 огнеборцы локализовали пожар, площадь которого достигла 300 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожар продолжают тушить 22 человека с помощью трех спецмашин.