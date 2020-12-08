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08.12.2020 09:07
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке загорелся ангар с катером и два автомобиля

Текст: Анна Бондаренко

Во вторник 8 декабря в 13:04 по местному времени на пульт пожарной охраны Владивостока поступил сигнал о сильном задымлении районе улицы 3-я Строительная.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба Главка МЧС РФ по Приморскому краю, через 10 минут на место прибыли пожарные расчеты.

Горел ангар с катером на крыше, кровля обрушилась, к тому же огонь перекинулся на два стоящих рядом автомобиля. Одна машина полностью сгорела.

В 13-52 огнеборцы локализовали пожар, площадь которого достигла 300 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пожар продолжают тушить 22 человека с помощью трех спецмашин.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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