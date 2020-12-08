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08.12.2020 17:02
Рубрика: Происшествия

Пензенцев отправили в колонию за нелегальную торговлю сигаретами

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор шестерым жителям Пензы, которые занимались сбытом сигарет без маркировки. Все они получили реальные сроки и отправились в колонию строгого режима.

Как установили в суде, организованную преступную группу создал 40-летний житель Пензы. Он являлся учредителем фирмы по оптовой торговле непродовольственными товарами. В ходе обысков в торговых павильонах и автофургонах были изъяли 590 тысяч сигарет с поддельными акцизными марками и без них. Общая стоимость изъятого товара составила почти 40 миллионов рублей.

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- Члены преступной группы применяли меры конспирации. Нелегальные сигареты они провозили под видом конфет. А чтобы обеспечить прикрытие преступной деятельности, заключали договоры с официальными дистрибьюторами табачной продукции, - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Все члены организованной группы признаны виновными в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Организатор приговорен к 3,5 годам лишения свободы, остальные получили от 1,2 до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По решению суда также конфискованы восемь автофургонов и около семи миллионов рублей, изъятых в ходе обысков у подсудимых. Контрафактная табачная продукция подлежит уничтожению.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Алкоголь и табак

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