Под Пензой в крупном ДТП погибли два водителя

Крупное ДТП произошло во вторник в Городищенском районе Пензенской области.

На трассе у села Средняя Елюзань столкнулись три легковых автомобиля. Двое водителей скончались от полученных травм, еще один пострадал.

Как уточнили в УГИБДД по Пензенской области, погибли 41-летний водитель ВАЗ-21124 и 22-летний водитель Lada Kalina. Оба погибших были односельчанами. Мужчина за рулем Ford Focus получил ранения.

По предварительным данным, дорожные условия были благоприятными. Причины аварии устанавливаются.