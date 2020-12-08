В Татарстане глава села застрелил женщину, приняв ее за лису

Глава поселка Куланга, что в Кайбицком районе Татарстана, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности за случайное убийство 38-летней женщины. Он дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья, приняв за лису. Потерпевшая скончалась от полученных ранений по дороге в больницу.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, супружеская пара из поселка обратилась к главе с жалобой на дикую лису. Чиновник пришел к ним во двор для отстрела животного. Инцидент произошел в темное время суток. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются следователями.

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, расследование уголовного дела в отношении главы поселения взято на контроль районным подразделением надзорного ведомства.